AMLO: Conferencia mañanera de hoy 19 de abril de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hoy, 19 de abril de 2022, desde Palacio Nacional.

Como todos los martes, a través de “El pulso de la salud”, el gobierno federal presenta la situación del COVID-19 en México y los avances en el plan nacional de vacunación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó hoy, 19 de abril de 2022, que México lleva tres meses con descenso de casos de COVID-19.

Agregó que de esos tres meses dos han transcurrido en semáforo verde en todo el país y así continuará por lo menos hasta el 1 de mayo en las 32 entidades federativas.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México e India producirán vacunas COVID-19 y VPH, además de insulina y medicamentos oncológicos.

Detalló que se trabaja con instituciones de la India para la producción de vacunas, no sólo contra COVID-19. Señaló que es un acuerdo que implicará inversiones y convenios desde 2022 hasta 2032.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como “muy buena decisión” la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Minera que protege al litio.

“Estoy muy contento con lo del litio, es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico”, dijo.

El presidente López Obrador afirmó que el Tren Maya va y cuestionó el fallo de un juez que suspendió de forma provisional el tramo 5 de la obra en el sureste del país, que ha afrontado crecientes críticas de activistas y artistas.

“Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo lo que ya es de dominio público, hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña contra el Tren Maya, financiada por organismos internacionales y empresarios”, manifestó.