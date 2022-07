AMLO: Conferencia mañanera de hoy 18 de julio de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece hoy, 18 de julio de 2022, su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

El gobierno federal presenta la sección “Quién es quién en los precios de los combustibles”, a través de la que informa sobre los costos de gasolinas y gas en el país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy, 18 de julio de 2022, que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) no tuvo injerencia en la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador en Estados Unidos no tuvieron injerencia directa. Se pide información en algunos casos, en éste no, en el caso de la comunicación se había hecho una solicitud a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores hace algún tiempo para que cooperaran con información, pero no se llevó a cabo”, dijo.