AMLO: Conferencia mañanera de hoy 18 de enero de 2022

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece hoy, 18 de enero de 2022, su conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Como todos los martes el gobierno federal presenta, a través de “El pulso de la salud”, la situación del covid en México y el avance en el plan nacional de vacunación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que los casos de ómicron en México son diez veces mayores a las hospitalizaciones y defunciones. Presentó una gráfica de los casos de personas con covid, de personas hospitalizadas y de defunciones.

Señaló que existe un enorme contraste entre los casos y las hospitalizaciones y defunciones.

Hugo López-Gatell afirmó que el rebrote de covid en las escuelas de México se dio durante las vacaciones y no por el regreso a clases presenciales.

El gobierno de México redujo de seis a cinco meses el tiempo para recibir la vacuna covid de refuerzo, anunció hoy, 18 de enero de 2022, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que México y Estados Unidos realizarán un ensayo sobre la vacuna covid de Moderna como refuerzo para facilitar viajes.

Ppuntualizó que el ensayo, que se realizará en conjunto con Estados Unidos, busca evaluar la vacuna covid de Moderna como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema de vacunación, con lo que se facilitarían los temas de viajes hacia la Unión Americana, así como el comercio.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró “rudo y excesivo” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busque la expulsión de la exgobernadora de Sonora Claudia Pavlovich y del exgobernador de Campeche Carlos Miguel Aysa, tras ser nominados por el propio presidente de México para cargos diplomáticos.

“Sobre lo político partidista pues eso lo tienen que decidir los exgobernadores, se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la consciencia, no es el caso”, dijo.