AMLO: Conferencia mañanera de hoy 13 de mayo de 2022

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, 13 de mayo de 2022, del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se realiza desde Nuevo León.

AMLO expresó su apoyo al gobierno del estado de Nuevo León, encabezado por Samuel García.

Al tomar la palabra, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que la entidad registra récord en creación de empleos e inversión extranjera directa.

“Tenemos también récord en inversión extranjera directa, quiero decirle con mucho orgullo que de cada dólar que llega a México 25 centavos, 25% llega a la zona metropolitana de Monterrey. Y quiero decirle Presidente que hay fila, si me permite la frase, de empresas americanas, asiáticas, alemanas, suizas, etc, que quieren venir a México, que confían en nuestro país”, refirió.

Samuel García le prometió a López Obrador que con su apoyo, la entidad y el país van a conseguir inversiones históricas.

El gobernador mostró una carta firmada por el Presidente de México para que en Nuevo León haya un mayor apoyo en abasto de agua potable, movilidad y seguridad.

Informó que la Secretaría de la Defensa (Sedena) reforzará la seguridad en la entidad con el arribo de 600 elementos adicionales.

Agradeció que para la construcción de la “Presa Libertad“, que abastecerá de agua la zona conurbada de Nuevo León, la federación otorgará 2 mil 183 millones de pesos. Y hoy viernes 13 de mayo el gobierno federal depositará 584 millones para esta obra.

Finalmente, el gobernador de Nuevo León nuevamente dio las gracias a AMLO por la aportación de 3 mil millones de pesos para la construcción del tren suburbano, que en una primera fase conectará de Santa Catarina al Aeropuerto, con una capacidad de trasladar alrededor de 170 mil pasajeros diarios.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las instrucciones del presidente López Obrador en el caso de Debanhi Escobar son ir a fondo en las investigaciones para esclarecer la muerte de la joven.

“La instrucción precisa del Presidente es ir a fondo para que no quede ninguna duda, que se agoten todas las líneas de investigación con el compromiso total institucional y moral por esclarecer este caso”, indicó.

Reiteró que se conformó un grupo interinstitucional que ha coadyuvado con la Fiscalía de Nuevo León y que se estableció comunicación permanente con la familia de la víctima.

Además recordó que se reclasificó el delito de desaparición a feminicidio.

Recordó que se han realizado acciones técnicas y de inteligencia para identificar a las personas que pudieron haber coincidido en tiempo y lugar con su muerte.

Finalmente, Mejía Berdeja informó que hoy viernes 13 de mayo se celebrará en la Fiscalía General de Justicia del Estado una reunión a la que se le ha instruido asistir en representación del Gobierno de México y en la que participarán el Ministerio Público; el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero; la fiscal Especializada en Feminicidios, Griselda Núñez Espinosa; el gobernador Samuel García y los padres de Debanhi Escobar, para revisar los avances y el estatus de la investigación, además de que se escuche a los familiares.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reveló que se reunió con los padres de Debanhi Escobar, a quienes les aseguró que no habrá impunidad en su muerte.

“Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, muy buena, un maestro, su esposa y pues como padres están muy dolidos, desecho y hablé con ellos e hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad y en eso coincidimos con el gobernador y con las autoridades de Nuevo León. Vamos a estar pendientes y nos van a seguir ayudando ustedes también porque ayuda mucho la transparencia, la denuncia y la crítica. Que no haya impunidad y que se pueda siempre hacer justicia”, comentó AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Nuevo León.