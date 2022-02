AMLO: Conferencia mañanera de hoy 10 de febrero de 2022

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrece su conferencia mañanera de hoy 10 de febrero de 2022, que se realiza en el Palacio Nacional, Ciudad de México.

AMLO señala informó sobre su reunión con John Kerry, enviado presidencial estadounidense para el clima, y dijo que el encuentro fue bueno y respetuoso. Señaló que hablaron sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica.

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de Ernesto Prieto Ortega, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), informó que resolverán el problema de las jubilaciones pendientes a trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

En conferencia mañanera de AMLO, Ernesto Prieto Ortega indicó que los extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro recibirán una pensión que va desde los 3 mil 200 a los 67 mil pesos mensuales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que “no habló de ninguna ruptura” con España, pero insistió en una “pausa” en las relaciones entre ambos países por los abusos que él percibe de algunas empresas españolas en el pasado.

“Lo que dije ayer es ‘vamos por el bien de nuestros pueblos, a tener una pausa’. No hablé de ruptura. No. Dije ‘vamos a serenar la relación’, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente, ya eso pasó, es una falta de respeto”, declaró AMLO.