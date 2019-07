Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo este lunes en conferencia de prensa que enfrentará los amparos y las oposiciones a las obras de su Gobierno, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y la planta termoeléctrica de Morelos. Respecto al Tren Maya, AMLO admitió que van a enfrentar muchos obstáculos, pero la cuarta transformación va caminando.

Lluvia de amparos… Lo dije hace 8 días, sabotaje legal. Porque si no, me van a acusar de que no respeto el marco legal, de autoritarismo”, dijo.