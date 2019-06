AMLO: Espacios de Palacio Nacional se están cuidando, pero no para hacerlos exclusivos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, habló en su conferencia de prensa matutina de este jueves sobre su mudanza a Palacio Nacional y dijo que se están cuidando los espacios del lugar, pero no para hacerlos exclusivos.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que vivirá en un lugar muy reducido, un departamento que existe desde la época del expresidente Felipe Calderón.

No se va a limitar a nadie en la estancia ni a las visitas, me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos de Palacio Nacional y no, nada de eso”, dijo entre risas con los reporteros.