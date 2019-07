AMLO anuncia gira por hospitales para reforzar sistema de salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hará una gira por los hospitales Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que atienden a población abierta, como parte del reforzamiento y fortalecimiento del sistema nacional de salud.

Es un tema importante todo lo relacionado con la salud. Ayer hablé de eso, es una asignatura penitente no hemos podido atender bien el problema . Y desde este fin de semana inicio una gira por todos los hospitales del sistema de atención a población abierta del seguro social”.

El mandatario explicó en su conferencia matutina, desde Palacio Nacional, se reunirá con médicos, enfermeras y trabajadores de la salud de los 80 hospitales del sistema IMSS-Coplamar, ahora IMSS Bienestar, que atienden a personas sin seguridad social, alrededor de 3 mil 500 unidades médicas ubicadas en las comunidades más pobres, marginadas del país.

Me voy a reunir en los 80 hospitales que hay con todo el personal médico auxiliares , enfermeras, médicos, trabajadores de la salud porque queremos iniciar el fortalecimiento del sector salud con un enfoque preventivo”.

Reiteró su denuncia sobre la desarticulación de la Secretaría de Salud, que tiene solo 7 hospitales y la mayoría se concentra en la Ciudad de México.

También insistió en que la escasez de medicamentos es uno de los mayores problemas de las instituciones públicas de salud.

El mandatario reiteró en que se va a mejorar todo el sistema de salud, por ello se optó por integrar todo en un sistema universal de atención a la salud, y por ello se creó el Instituto para la Salud y el Bienestar.

Sucede en otros países, pero consideramos que iba a ser bastante difícil lograr esto, de modo que se optó por dividir en dos partes, todo lo que es la seguridad social, por un lado, esto es que funcione bien el seguro, que funcione bien el ISSSTE para los derechohabientes y que el Instituto para la Salud y el Bienestar atienda a toda la población que no cuenta con seguridad social”.

AMLO también admitió que debe haber un cambio en la dieta de los niños y dijo que hay que atender el nivel de consumo de refrescos embotellados.

Siempre he insistido en la importancia del deporte y la importancia en la nutrición, comer de manera sana y no consumir productos chatarra, hay experiencias muy significativas de lo que ha representado el consumo de estos productos. Por ejemplo, en los Altos de Chiapas no hay cervecerías, pero hay refresquerías, ese es el signo, lo peculiar en la comunidades indígenas”, concluyó.