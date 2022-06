Hay tiro para elecciones 2024: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió que sí hay “tiro” para las elecciones del 2024, luego de que los líderes de la oposición utilizaron ese termino tras los resultados de las elecciones del pasado domingo 5 de junio, en las que el partido Morena ganó cuatro de seis gubernaturas.

Te recomendamos: Monreal dice que ‘hay tiro’ con la oposición rumbo al 2024

Previamente, López Obrador pidió a la prensa que le explicarán el significado de hay tiro.

“Se avientan algo que, a ver, ustedes me van a explicar, porque no le entendí. ¿Qué es eso de que hay tiro?, ¿Eso de dónde viene? ahh del boxeo. No lo había escuchado, no lo entendí. ¿Y la gente si lo entiende?, ¿Sí se entiende? Sí, Para el 24, no lo entendí”, comentó.