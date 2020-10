Hay sabotaje contra gobierno por abasto de medicinas contra cáncer: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que se busca solucionar en definitiva el abasto de medicamentos para niños con cáncer y agregó que hay sabotaje por parte de empresas que abastecían dichos medicamentos.

Te recomendamos: López-Gatell descarta desabasto de medicamentos oncológicos tras robo de bodega

Agregó que dichas empresas vendían al doble, al triple del valor de las medicinas, no abastecían, se robaban el dinero de las medicinas y por eso no había abasto en los centros de salud, en los hospitales y estaban completamente articuladas al gobierno.

Agregó que se tomó la decisión de comprar los medicamentos en forma transparente y se le pidió a la ONU para que ellos sean los que compren los medicamentos en el mundo, en las mejores condiciones.

López Obrador dijo que ha habido una campaña fuertísima de estas empresas, que han utilizado el desabasto de medicamentos, originado por la falta de estos productos en el mercado, para atacar al gobierno.

La firma de un convenio por parte del Ejecutivo mexicano con la ONU hace unos meses para la compra consolidada de medicamentos no le agradó a este grupo de empresas, y es por ello que ahora hay una “campaña fuertísima” de estas compañías para desprestigiar al Gobierno, aseguró.

“Hay indicios de que nos andan bloqueando para no contar con los medicamentos y no solo en México, en el extranjero. Las mismas empresas de aquí. Se hacen acuerdos con empresas de afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos”, indicó el mandatario, quien remarcó que dichas empresas no tienen “escrúpulos”.