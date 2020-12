AMLO hace un llamado urgente a habitantes de CDMX a permanecer en casa por COVID-19

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO), hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México a actuar con responsabilidad en el mes de diciembre ante el incremento de contagios por coronavirus COVID-19.

“Hago un nuevo llamado para que todos actuemos en este mes de diciembre con completa responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos, somos libres, pero si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer no salgamos a la calle este mes de diciembre”, pidió López Obrador a los capitalinos.