AMLO habla por teléfono con Trump para reiterarle disposición a la amistad

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que habló por teléfono con Donald Trump para reiterarle su disposición al diálogo tras acuerdo migratorio que frenó la imposición de aranceles a productos mexicanos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este sábado el acuerdo alcanzado ayer con México para expandir el programa que obliga a quienes solicitan asilo en EE.UU. a esperar en el país vecino hasta que se resuelvan sus casos, un mecanismo cuyo futuro depende de un tribunal federal en California.

En una serie de tuits, Trump aseguró que “todo el mundo está muy entusiasmado” con el pacto bilateral sobre inmigración, que convenció al presidente de EE.UU. de suspender indefinidamente su plan de imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas, un castigo que iba a entrar en vigor el próximo lunes.

I would like to thank the President of Mexico, Andres Manuel Lopez Obrador, and his foreign minister, Marcelo Ebrard, together with all of the many representatives of both the United States and Mexico, for working so long and hard to get our agreement on immigration completed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019