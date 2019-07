No usaré guardaespaldas, la gente me cuida y respeta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no usará guardaespaldas pese las inconformidades, en referencia a los reclamos que recibió durante una visita en San Luis Potosí. Afirmó que la gente lo cuida y lo respeta en cada acto público.

No voy a usar guardaespaldas, eso ya lo tengo decidido y definido y nada más pedirle a la gente que me ayuden, no solo es cuidarme, es la organización, porque son actos donde participa mucha gente y yo quiero saludar a todos, ellos también, pero no es fácil de abrir paso, hacer la valla. Todo eso es lo que se tiene que ir resolviendo para evitar problemas. “La gente me cuida, hay algunos que se pasan, me apachurran, pero por lo general hay mucho respeto, en general, hasta de quienes están inconformes”.