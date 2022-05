Gobierno de AMLO niega que exista decreto para obligar a usar el AIFA

El Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), negó que exista un decreto para obligar a las aerolineas a usar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Adán Augusto López indicó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), y las aerolíneas, acordaron que los vuelos de carga doméstica y charters migrarán sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, se acordó que en un periodo de tres meses se trasladarán todas las operaciones de la carga internacional porque se está terminando de acondicionar las áreas de aduana, bodega y distribución en el AIFA.

El funcionario federal señaló que las aerolíneas ofrecieron que aumentarán el numero de operaciones en el AIFA.

Detalló que a partir del 15 de agosto Aeroméxico aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre se incrementarán 20 frecuencias más.

Indicó que se acordó que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) todas aquellas aerolineas que mantengan adeudos por arrendamiento, por tarifa de uso del aeropuerto.

Adán Augusto López informó que se convino que a partir del 10 de mayo del 2022 ya no se permiten ni ningún vuelo no programado.

“Ya no habrá aterrizajes ni despegues de vuelos no permitidos o no programados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.