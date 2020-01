Mi gobierno cumplió con abasto de medicamentos para niños con cáncer: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno cumplió con el abasto de medicamentos para la atención de menores con cáncer, específicamente se atendió el caso del Hospital Infantil “Federico Gómez”.

En conferencia de prensa señaló que continuarán las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública sobre las irregularidades registradas en el abasto de medicamentos para este tratamiento contra el cáncer infantil, y de la farmacéutica proveedora contratada por el hospital.

“Se está atendiendo a los niños, no hay desabasto de medicamentos, el director del hospital, de acuerdo a lo que me informaron, quiere participar, quiere colaborar, quiere ayudar, de todas maneras, la Secretaría de la Función Pública va a hacer la investigación sobre el contrato que se tiene, el incumplimiento de la empresa, y cualquier otra irregularidad, y subrayar, dejar de manifiesto que la gratuidad se tiene que cumplir, ya en este hospital, ya el director aceptó que se va a aplicar la gratuidad”, dijo López Obrador.

AMLO DEFIENDE ACTUACIÓN DE GUARDIA NACIONAL

En otro tema, el presidente consideró que la Guardia Nacional ha actuado muy bien en la frontera sur ante la caravana de migrantes proveniente de Centroamérica.

Cuestionado sobre las imágenes que revelan uso de gas lacrimógeno en algunos casos, apuntó:

“Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando… ‘Hay imágenes de la guardia usando la fuerza’… Pues, yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo los de la Guardia Nacional… ‘están usando gas lacrimógeno’… en algunos casos el primer día hubo un hecho, yo diría aislado, estamos hablando de que están todos los medios allá… ‘ayer también lanzaron gas, presidente’… puede ser, pero es mínimo, afortunadamente no hemos tenido lesionados”, aseguró López Obrador.

AMLO PIDE QUE MUÑOZ LEDO SE EXPRESE CON LIBERTAD

Se pronunció porque el diputado Porfirio Muñoz Ledo pueda expresarse libremente sobre este tema, ello luego de que la fracción de Morena en la Cámara baja se lo impidió.

Apuntó que Porfirio Muñoz Ledo sabe que la libertad no se implora, que la libertad se conquista.

AMLO FIJA POSTURA POR DECLARACIONES DE PRESIDENTA DE CNDH

Fijó postura respecto a las declaraciones de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, en el sentido de que hay una crisis humanitaria en el país.

“No coincido con ella, pero respeto su punto de vista y además vamos a respetar sus recomendaciones, pero no existe una crisis humanitaria, esa es mi opinión… ¿No se sentaría con ella a platicar del tema?… Sí, claro que sí, pero es un asunto de ver cuándo nos podemos encontrar”, manifestó López Obrador.

Rogelio Jiménez Pons, titular de Fonatur, dio a conocer que el 30 de abril iniciará la construcción de los dos primeros tramos del Tren Maya, los cuales se licitarán el 7 de febrero próximo.

El primer tramo de la ruta va de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, y el tramo 2 va de Escárcega, Campeche a Calkiní, Yucatán.

Con información de Carmen Jaimes

