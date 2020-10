Aunque protesten, no hay más recursos, responde de nuevo AMLO a gobernadores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a responder este viernes a los gobernadores de la Alianza Federalista al asegurar que aunque protesten no hay más recursos para el presupuesto que establece la ley.

El presidente López Obrador indicó que para que los estados reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal, porque la entrega de recursos a las entidades está establecida por ley.

López Obrador mencionó que muchos de los que ahora están demandando que se les dé más dinero, como algunos gobernadores, votaron por esa ley.

El presidente López Obrador añadió que le pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que informe cuánto se le ha transferido este año a cada estado.

“Porque a lo mejor la gente no lo sabe, y no porque lo oculten los gobernadores sino porque por lo general no se difunde o no interesa, pero ahora todos tenemos que saber cuánto es el presupuesto de cada estado, cuánto se recibe de participaciones federales, cuántos son ingresos propios”, afirmó.