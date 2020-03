AMLO dice que suspendería giras si lo indican autoridades sanitarias, por coronavirus

Las giras de Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria indique que las suspenda o se realicen de otra manera, por el coronavirus, así se confirmó en la conferencia matutina de este 16 de marzo.

Te recomendamos: Jalisco, Guanajuato y Yucatán adelantan suspensión de clases para el 17 de marzo por coronavirus

AMLO fue cuestionado sobre sus visitas a diversos estados del país y si, pese a la pandemia de coronavirus, seguiría viajando.

“Cuando el doctor me lo diga, yo voy a seguir la indicación. Él (en referencia al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell) es el que me va a decir, no un politiquero, no un columnista de la prensa vendida”, declaró el mandatario.