AMLO garantiza elecciones de 2024 limpias, libres y sin fraude

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) garantizó que las elecciones de 2024 serán limpias, libres y sin fraude electoral.

En conferencia mañanera, AMLO puso como ejemplo las elecciones intermedias, y dijo que por primera vez no se compraron votos.

Al ser cuestionado por los reporteros si la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, podría ser una candidata para gobernar la Ciudad de México, López Obrador dijo que el no le corresponde decir, sin embargo, la funcionaria es libre de decidir.

El Presidente de México reiteró que en varias ocasiones ha hablado de que no debe haber tapados, pero los funcionarios que quieran ser candidatos a otro cargo publico deben seguir haciendo su trabajo, mientras estén en el puesto que él les asignó.

Recordó que en el pasado el Presidente de México era el que nombraba a los candidatos.

“¿No era el dedazo? Ahora no, ¿hay cambio o no hay cambio? Lo más que se avanzó fue que el Presidente podía vetar. Primero era el que ponía con el dedazo, luego vetado como me lo hicieron a mi. Dijo Fox y sus patrocinadores: ‘este por ningún motivo y me echaron encima todo el aparato para robarnos la Presidencia'”, recordó.