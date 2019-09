AMLO garantiza bienestar del pueblo porque ‘presupuesto rinde más’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que el dinero del presupuesto ya no se va, como era antes, por el caño de la corrupción.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el presidente dijo que su gobierno seguirá garantizando el bienestar del pueblo, lo que es posible porque está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero.

No se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más”, sentenció.

López Obrador garantizó a la gente, sobre todo a la más humilde, que todos sus apoyos están garantizados y que todos los adultos mayores estarán recibiendo día con día y permanentemente su pensión.

Agregó que todos los discapacitados pobres, de manera especial niñas y niños, recibirán su pensión.

Está garantizado para finales de año y para todo el año próximo”, dijo y añadió que está garantizado que se mantengan las becas para estudiantes pobres.

El presidente refirió que la continuidad del programa “Jóvenes construyendo el futuro” está garantizada, al igual que el programa “Sembrando vidas”.

Dijo que está garantizado también que los apoyos lleguen a los productores de manera directa. Añadió que están garantizadas las “Tandas para el bienestar” y está garantizado que no falten medicinas y médicos.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. (Presidencia de la República)

Reiteró que está garantizado, y es un compromiso, iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud.

Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector Salud, aumenta 40 mil millones de pesos”.

Agregó que está garantizado que no va a aumentar la deuda pública, que no aumentan los impuestos en términos reales, los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz.

Insistió en que está garantizado que se mantendrá una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública.

Esto nos permite que se mantenga estable el peso. En este año, es de las monedas que más se han fortalecido, a pesar de la falta de entendimiento entre el gobierno de Estados Unido y China”.

“Se va a rescatar a Pemex”, dice AMLO

López Obrador refirió que se va a rescatar a Pemex y que ya se logró estabilizar la producción petrolera.

El jefe del Ejecutivo federal insistió en que el país va bien porque ya no hay lujos en el gobierno, no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, el presidente ya no tiene una guardia de ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial, los funcionarios públicos ya no viajan “sin ton ni son” al extranjero, ya no hay avión presidencial, ya no se usan aviones y helicópteros para el traslado de funcionarios, ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes, ya no se destinan 6 mil millones de pesos para la atención médica de altos funcionarios públicos, ya no hay cajas de ahorro especial para los altos funcionarios.

“Hay un gobierno austero porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, señaló.

Refirió que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es el combate a la corrupción y hacer un gobierno austero.

Subrayó que esto no se aplicaba antes y no está en el llamado paradigma neoliberal.

Con información de Presidencia de la República

AAE