AMLO garantiza abasto de medicinas al 100% en plan de salud; “no hay techo financiero”, dice

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que el sector de Salud, de forma conjunta, está llevando a la práctica un plan para garantizar atención médica de calidad y medicamentos gratuitos a toda la población.

“No hay techo financiero para este plan. No hay límite”, aseguró el mandatario mexicano durante el mensaje de 100 días del cuarto año de su gobierno.

Mencionó la presencia de médicos los fines de semana y apoyos con análisis clínicos.

“Consiste en mejores hospitales, contar con médicos generales y personal de salud suficiente todo el tiempo… Vamos a regularizar con plazas a 80 mil trabajadores de la salud … No hablo de presupuesto porque para este plan no hay techo financiero, no hay limite, tenemos todo el dinero que se necesite”