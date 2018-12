AMLO firma su primer decreto, crea Comisión de la Verdad en caso Ayotzinapa

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este lunes su primer decreto oficial como presidente de México, por el cual se crea la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, el presidente de México firmó el decreto frente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, mientras ellos hacían un conteo del 1 al 43, que terminaron con el grito de “¡Justicia!”

En el acto oficial, desde Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que AMLO es un hombre de palabra y que cumplir sus promesas será un signo de su mandato.

Dijo que el decreto se publicará el martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determina investigar lo ocurrió en 2014 “hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó” y que se haga justicia en contra de los responsables, sin importar sus cargos.

Explicó que la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa dispondrá todos los instrumentos que sean necesarios para realizar una investigación profunda y con apego a la ley.

Anunció que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, será quien dé seguimiento a los trabajos de esta comisión y que confía en que dará resultados y los ofrecerá en un plazo razonable.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que con la firma del decreto el nuevo Gobierno da el primer paso de muchos más en la construcción del proceso de pacificación y reconciliación para que las víctimas de la violencia y el abuso de poder tengan acceso a la justicia.

Agregó que el presidente López Obrador honra su compromiso para esclarecer los hechos del 26 de septiembre de 2014, que representan una de las más grandes violaciones de los derechos humanos en México.

Encinas aclaró que el objetivo de la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa es esclarecer los hechos, reparar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia. Explicó que la comisión estará conformada por las familias de los jóvenes desaparecidos o las personas que ellas asignen, así como representantes del Gobierno y expertos, a fin de integrar un equipo autónomo e interdisciplinario.

Añadió que la Comisión para la Verdad en el Caso Ayotzinapa retomará las recomendaciones emitidas por los organismos de derechos humanos, expertos independientes e incluso será retomada la “investigación trunca” de la Procuraduría General de la República, a fin de desahogar todas las líneas de investigación.

Aseguró que las investigaciones se realizarán con imparcialidad y apego a la ley. Además, se instruirá a los organismos a facilitar las pruebas que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

María Martínez, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, señaló que López Obrador es un ejemplo del que ‘persevera alcanza”.

Queremos que la firma del (decreto) no quede así, queremos que usted siga caminando con nosotros, busquemos hasta que encontremos a nuestros hijos, pasan los días y las noches y no los encontramos”.

La señora Martínez denunció que no solo son los normalistas, “hay familias sufriendo porque les falta un familiar, es difícil ver una silla vacía, una cama vacía donde no hay un hijo, gánese la confianza de todos, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de confianza, queremos que no se burlen de nosotros, en cada instancia que vamos somos humillados, usted puso el ejemplo del que persevera alcanza, es un buen ejemplo”.

Si usted llega a entregar a nuestros 43 la gente volverá a creer, hemos tenido que salir a buscar apoyo en otros países porque en México nos cerraron las puertas, pedimos una audiencia que cuando salgamos nos pidan una reunión y no nos la nieguen (…) pedimos una oportunidad para volverlos a verlos”.

En su mensaje, Andrés Manuel López Obrador dijo que con la firma de este decreto se inicia el proceso de búsqueda de los normalistas.

Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el Gobierno, en lo que corresponde al poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.

El presidente de México reiteró que se ha propuesto acabar con la corrupción y con la impunidad en el país, dijo que mostró que con perseverancia se puede llegar al propósito de que se haga justicia.

Fueron muchos años de lucha, no solo de mi persona, de muchos dirigentes, sociales, políticos, muchos años, algunos se nos adelantaron. En lo que a mí corresponde han sido muchos años de lucha y lo que más me llena de orgullo es que en todo este tiempo mantuve mis principios, mis ideales, no dejé trozos de dignidad en el camino, no tuve que traicionar para llegar a donde estoy, por eso tengan confianza (…) solo tengo un amo, que es el pueblo de México”.

Dijo que llegar a la verdad no debilita a las instituciones, las fortalece; afirmó que la verdad es revolucionaria y cristiana, mientras que la mentira es reaccionaria, “es del demonio, la verdad por encima de todo”.

