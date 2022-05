AMLO firma Plan de Salud para el Bienestar en Sinaloa

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el Plan de Salud para el Bienestar en ese estado, que da inicio a las acciones de federalización de los servicios de salud en la entidad.

López Obrador explicó que todas las mujeres y hombres sinaloenses tendrán acceso a un sistema de Salud de calidad con médicos generales y médicos especialistas, las 24 horas del día y los siete días de la semana en centros de salud, unidades médicas y hospitales.

Anunció que se llevará a cabo la contratación de médicos y de especialistas para que no falte la atención médica.

Además mencionó que la gente de Sinaloa contará con estudios clínicos y medicamentos, no solo del llamado ‘cuadro básico’.

AMLO recordó que se está aumentando el sueldo de médicos generales y especialistas.

Explicó que este sistema de salud universal otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

“En el caso del plan IMSS Bienestar es para los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tienen ISSSTE, que no tienen seguro, pero también en el sistema IMSS Bienestar se va a atender a los que tienen seguro y a los que tienen ISSSTE”, refirió.