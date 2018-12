Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, firmó este miércoles en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la iniciativa de reforma para “cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla, y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual por uno nuevo en el que se establece, en lo fundamental, el derecho a la educación, la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares”.

Acompañado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, el presidente de México insistió en que la educación debía ser gratuita, porque el plan educativo es que no se cobre la educación que imparte el Estado en el nivel básico, como quedó establecido hace 20 años con una modificación al Artículo 3o. de la Constitución.

La reforma propone educación gratuita en todos los niveles escolares y contempla destinar cada vez más recursos “y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior, en las universidades, tengan la oportunidad de estudiar”.

El presidente consideró lamentable que año con año miles de jóvenes hayan sido rechazados “con el pretexto de que no pasaban el examen de admisión, cuando eso no es cierto (…) es que no había cupo, no había espacios, porque las universidades públicas no contaban con el presupuesto suficiente”.

AMLO firma iniciativa para cancelar "la mal llamada reforma educativa" (YouTube/AMLO)

López Obrador anunció que se construirán cien nuevas universidades públicas y se otorgarán 300 mil becas a estudiantes de nivel superior y con familias de escasos recursos económicos.

Destacó que en este nuevo plan educativo se llegó a un acuerdo inicial con padres de familias y maestros y afirmó que no se puede llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo de estos dos sectores. AMLO prometió:

Nunca, jamás, se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros, eso se termina. Hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio”.

Después de firmar la iniciativa, el presidente López Obrador dijo que será enviada a la Cámara de Diputados y refrendó a los maestros de México que así ha cumplido su compromiso de campaña.

AMLO firma iniciativa para cancelar "la mal llamada reforma educativa"; en la imagen, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma (YouTube/AMLO)

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, dijo que fue muy injusto que los maestros fueran culpados como únicos responsables de los problemas de la educación nacional. Refirió que más de 100 mil maestros pidieron su jubilación en los últimos tres años y la matrícula estudiantil se redujo en escuelas públicas y privadas.

El titular de la SEP anunció que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) será cancelado y dijo que la educación debe servir para igualar a todos los mexicanos.

Con esta iniciativa sin duda vamos a dar un paso para avanzar hacia la cuarta transformación”, dijo el secretario de Estado.

AMLO anunció que dejaría al titular de la SEP para responder las preguntas de los reporteros porque él se ausentaría para recibir una llamada, pero se negó a decir con quién. Adelantó que este miércoles atenderá asuntos relacionados con el presupuesto.

En la conferencia también se quedó el consejero jurídico del Gobierno de México, Julio Scherer, para precisar qué tipo de reforma y cuántos votos se requieren en las dos Cámaras del Congreso.

Con información de redes sociales AMLO

