Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exigió este jueves al diario ‘The Financial Times’ que se disculpe con el pueblo de México por callar ante la corrupción y aplaudir las reformas estructurales que eran parte de la política neoliberal, a la cual atribuye el abandono al campo, el fomento a la migración y “en buena medida” el incremento de la inseguridad y la violencia.

Te recomendamos: AMLO cuestiona al periódico Reforma tras multihomicidio en Minatitlán

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, fue cuestionado sobre un editorial del diario británico ‘The Financial Times’ donde dice que el presidente de México debe aceptar la realidad económica de México, los retos ante Estados Unidos y el flujo de migrantes, tras la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

AMLO dijo que ese periódico debe ofrecer disculpas al pueblo de México porque se quedó callado mientras se imponía la corrupción:

Este periódico, con todo respeto, debe ofrecer disculpas al pueblo de México. Porque este periódico se quedó callado mientras se imponía la corrupción en México. Nunca dijo nada, al contrario, aplaudía el que se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales (…) podrán ser muy famosos, pero no fueron objetivos, no fueron profesionales”.

Entre risas, AMLO afirmó que “está mejor El Financiero”, a pesar de que también este jueves lanzó críticas al diario por un reporte sobre la caída en el valor de los bonos de la deuda nacional, por la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y dijo que le llamó la atención porque no hay problema con el peso.

El peso es la moneda más fuerte o la que se ha fortalecido más en los últimos tiempos, en el mundo. Y veo, y es creo que una proyección a 40 años, pero así están las cosas. Hay una oposición a lo que hacemos, no quiere decir que todo sea perfecto, pero sí se exagera”.

AMLO exige al 'Financial Times' que se disculpe con México (EFE)

Esta no es la primera ocasión en que el presidente de México se confronta con la prensa internacional. El pasado 10 de mayo, López Obrador defendió su política tras un artículo del diario ‘The New York Times’ que aseveraba que no ha transformado el país como prometía y comete errores propios de sus antecesores.

Tienen todo el derecho de expresarlo. Yo no comparto este punto de vista, aunque se trate del New York Times, de un periódico famoso”, rebatió.

En la conferencia de este jueves y en otro diferendo abierto con la prensa, la periodista Nancy Rodríguez de ‘Oro Sólido’ denunció que Sanjuana Martínez, directora de la agencia pública de noticias Notimex, la acusó de encabezar una red de bots en su contra.

Les convoco a la reconciliación. Abrazos”, apuntó el presidente.

Ante la insistencia de los reporteros, afirmó que también se puede dirimir la disputa por la vía legal y aseguró que invitará a Sanjuana Martínez a una conferencia de prensa para que explique lo que está pasando en Notimex.

Con información de redes sociales AMLO y EFE

MLV