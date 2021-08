AMLO fija plazo para definir proyecto de “Agua Saludable” en Durango

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un plazo de 49 días para que productores, agricultores y ambientalistas, coordinados por los gobernadores de Coahuila y Durango, se pongan de acuerdo para llevar adelante o suspender el proyecto “Agua Saludable” para la Región de la Comarca Lagunera.

Tomó esta decisión, ante la oposición que han manifestado diversos grupos locales que incluso han interpuesto amparos contra la ejecución del proyecto.

Dijo que el director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, será su interlocutor.

“Tres de octubre, ¿les parece? Nos vemos aquí, a la misma hora, y antes de eso que Germán y los dos gobernadores lleven a cabo pues todas las consultas y escuchen a todos. Eso es lo que puedo yo proponer para este asunto, sí tendríamos que tener ya para entonces ya resuelto lo de los amparos, porque si no, no nos alcanza el tiempo y no voy a ser, se los digo con toda la claridad, rehén de nadie, el presidente de México no puede ser rehén de personas o de grupos, por poderosos que sean, por influyentes que sean, por combativos que sean. No soy un sirviente de potentados”, dijo López Obrador.