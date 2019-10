AMLO: Los fifís desprecian las culturas indígenas, son racistas

En Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó los fifís desprecian las culturas indígenas y son racistas y les pidió no avergonzarse de sus raíces y fortalecer sus valores ancestrales.

Ustedes son poseedores de una cultura milenaria, que viene de lejos y es algo extraordinario, los que se creen de sangre azul, los Fifís, desprecian las culturas indígenas, son racistas y esto lo han llevado a cabo, ese desprecio, desde hace mucho tiempo y esto ha llevado a que el indígena llegue a avergonzarse de su cultura, de su grandeza, debe de entenderse que no es lo mismo educación que cultura, educación es lo que se aprende, la cultura es lo que viene de lejos, lo que se hereda, por tradición, de generación en generación y no hay que avergonzarse de eso, al contrario, el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va”, destacó.