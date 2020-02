AMLO se defiende con un decálogo ante protestas feministas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio este viernes su particular decálogo feminista y aseguró que no evade su responsabilidad, mientras a las afueras del Palacio Nacional había protestas contra el feminicidio que se extenderán hoy por la capital y varias ciudades del país.

Te recomendamos: “Todo nuestro respeto para el movimiento feminista”, respondió AMLO ante protesta de mujeres en Palacio Nacional

Y continuó:

Cinco: se tiene que respetar a las mujeres. Seis: no agresiones a mujeres. Siete: no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho: castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve: el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez: vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México”.

Pese a estas palabras, México registró 1,006 feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales.

Y esta semana los crímenes contra la mujer volvieron a mediatizarse -y a conmocionar el país- a raíz del asesinato y descuartizamiento a manos de su pareja de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado domingo.

El mandatario mexicano sostuvo que está “haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad” y que no tiene “ningún problema de conciencia”.

No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz”, indicó antes de recordar de nuevo su intercesión para paralizar el cambio legal que pretendía sustituir el delito de feminicidio por uno de homicidio agravado, algo que había propuesto el fiscal general.