AMLO felicita a todos los mexicanos por Navidad

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, felicitó hoy, 23 de diciembre de 2021, en su conferencia mañanera a todos los mexicanos por Navidad.

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deseó que la Navidad de los ciudadanos sea de armonía, amor y reconciliación.

“Queremos transmitir nuestra felicitación a todos los mexicanos, a todas las familias de nuestro país, para que esta Navidad sea de felicidad de armonía, reconciliación y amor con nuestros seres queridos también con nuestros amigos, con lo que nos distanciamos pero que podemos reconciliarnos en estos tiempos, hay que saber perdonar o perdonarnos no odiar, va pasando el tiempo y podemos volver a encontrarnos”, dijo AMLO .

El presidente López Obrador destacó que no se debe perder la esperanza en vivir y en salir adelante.

“Deseo mucho amor, mucha felicidad, que no exista sufrimiento y que no perdamos nunca la esperanza en vivir en salir adelante, que no halla frustraciones, todo tiene remedio en la vida, ‘todo’, y siempre hay seres humanos preocupados por otros seres humanos, nadie está solo”.