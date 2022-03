AMLO felicita a mujeres por elegir la paz y no la violencia durante marchas del 8M

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), felicitó a las mujeres por elegir la paz y no la violencia durante las marchas del 8M por el Día Internacional de la Mujer, que se llevaron a cabo la tarde del martes en varios estados de México.

“Todo terminó en santa paz y de nuevo felicitar a las mujeres que participaron por su actitud responsable y combativa al mismo tiempo, pero se optó por la Paz, no por la violencia”, mencionó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que los incidentes fueron menores y felicitó a quienes luchan contra el maltrato a las mujeres y los feminicidios.

“Hubieron algunos incidentes, pero merecen y desde luego tienen todo el derecho a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios”, comentó.

El Presidente de México les agradeció a las mujeres policías, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de la Secretaría de Marina (Semar) porque ayudaron a evitar la confrontación y la violencia durante la marcha del 8M.

Afirmó que durante las marchas de las mujeres en el todo el país se garantizó el derecho a la manifestación porque no hubo represión.

AMLO dijo que sus adversarios estaban esperando “que se incendiara el Palacio o la Catedral”, sin embargo, se tomaron las medidas necesarias para evitar choques y desgracias.

“Estaban esperando, no les gustó que se pusiera la valla, pero imagínense si no ponemos la valla. Un grupo minoritario se fue contra las vallas con martillos, sopletes y no pudieron porque es una valla alta y fuerte, pero eso evitó el choque y desgracias”.