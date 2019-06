AMLO se reúne con familiares de personas desaparecidas

Familiares de personas desaparecidas se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De forma inédita, más de 200 familiares, en su mayoría madres de familia, fueron invitados a Palacio Nacional a la presentación del informe del sistema nacional de búsqueda, que encabezó el presidente.

Durante la ceremonia las voces de protesta y las demandas de justicia retumbaron en el salón.

Una madre de familia que no sabe nada de su hijo desde hace cinco años, cuando fue “levantado” en Tamaulipas, subió al estrado y se hincó ante el presidente para suplicarle su apoyo.

Al iniciar su mensaje, el presidente se comprometió a “seguir teniendo estas reuniones periódicamente, cada tres meses nos vamos a reunir aquí para que, entre todas, entre todos avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia, no voy a ocultarme, voy a dar la cara siempre, por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea”.

Les dijo que los más de 40 mil desaparecidos es la peor herencia que le dejaron los gobiernos anteriores

Las protestas seguían y nadie intentó calmar los ánimos desbordados, las voces, los gritos de dolor, hartazgo y desesperación.

Informó que, de los 72 asuntos prioritarios de su gobierno, el número uno es el problema de la inseguridad, la violencia y los desaparecidos.

Compartió que una de las madres de familia que se le acercó le preguntó si era verdad que había recortado los recursos para la búsqueda de desaparecidos.

Dijo que su gobierno ofrece opciones a los jóvenes para que no tomen el camino de las conductas antisociales.

Y que nunca va a recurrir al uso de la fuerza para resolver los problemas originados por la falta de atención al pueblo.

Se dieron a conocer “los datos del terror” de los desaparecidos en México

Del primer día de diciembre de 2018 a la tercera semana de junio de este año se han localizado:

María Isela Valdez, de Reynosa, Tamaulipas, no sabe nada de su hijo, Roberto Quiroa Flores Valdez, desde hace cinco años denunció que las autoridades estatales le prohibieron seguir buscando restos humanos para localizar a su hijo.

No nos dejan buscar y por eso yo se lo pedí, se lo supliqué al presidente de la República que me ayude, que me dé seguridad y me ponga los medios para poder buscar y encontrar a mi hijo, porque yo ya tengo mucho tiempo buscándolo […] El presidente me dijo que él va a poner todos los recursos necesarios para encontrar no sólo a mi hijo, a todos los secuestrados, y que no va a haber limitación en el recurso […] Sí confiamos, ahorita en nuestra única esperanza”, señaló María Isela.