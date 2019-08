Basta de chivos expiatorios, expresidentes son responsables del desastre en México, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que basta de chivos expiatorios y que los responsables del desastre en México son los expresidentes.

Ya basta de estar simulando, de estar engañando a la gente, castigando nada más a chivos expiatorios, si se tratara de responsabilizar por el desastre de México tendríamos que empezar por los expresidentes, porque nada de que no sabían y que ellos no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en 36 años de periodo neoliberal”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, desde Villahermosa, López Obrador reiteró su postura sobre los actos de corrupción por parte de servidores públicos y altos funcionarios, tras ser cuestionado por un reportero sobre el saqueo a las finanzas públicas en Tabasco por parte del exgobernador Arturo Núñez.

Hablé que no era mi fuerte la venganza, que lo que teníamos que procurar era acabar con la corrupción, no permitir la corrupción; y la justicia era castigar a quienes cometen un ilícito, pero también la justicia es prevenir el que no se cometan ilícitos”, dijo el mandatario mexicano.