AMLO expresa sus deseos para 2022; el primero, que se termine la pandemia de covid

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó sus deseos para el año 2022; el primero de ellos que se termine la pandemia de covid.

“Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo, pues un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia, que no se siga enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan falleciendo seres humanos mexicanos y de otros países del mundo”, expresó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.