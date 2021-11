AMLO exige acabar con la falta de medicamentos en México: ‘Sin excusas’

De gira en Colima, el presidente Andrés Manuel López Obrador les exigió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del INSABI, Juan Ferrer, acabar “sin excusas” con la falta de medicamentos en el país.

El presidente López Obrador advirtió que en su gobierno no estarán tranquilos hasta que haya abasto suficiente de medicinas.

Convocó al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director del INSABI, Juan Ferrer, a lograr a la brevedad este propósito.

“Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer, ya no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a enfermos”, subrayó el presidente López Obrador.