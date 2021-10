AMLO anuncia que exgobernadores de cualquier partido representarán a México en embajadas y consulados

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que exgobernadores de cualquier partido representarán a México con cargos en embajadas y consulados.

López Obrador indicó que toda persona honesta que quiera contribuir a la transformación de México tiene las puertas abiertas.

“Están terminando gobernadores, como el caso de Quirino Ordaz, el gobernador de Guerrero, que no hicieron mal trabajo. En el caso de Guerrero, quienes conocen saben que no es un día de campo gobernar en Guerrero porque ha sido un estado muy olvidado por la federación, por eso yo me siento satisfecho porque es el estado que más recursos está recibiendo ahora”, señaló.