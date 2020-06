AMLO evalúa trabajos en la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco

En medio de una tormenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador evaluó los trabajos de construcción de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

A pesar de la pandemia, del mal tiempo, se pudo hacer esta supervisión a un año de haber iniciado los trabajos, es bastante lo alcanzado. Hace un año no existía esta plataforma de cientos de hectáreas, muchas gracias a los que no se detienen, ni los detiene el mal tiempo, ni la pandemia y siguen trabajando”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras haber recorrido la construcción a bordo de un vehículo militar, el mandatario afirmó que, en dos años, una de las obras emblemáticas de su gobierno, será inaugurada, y que así festejará 4 años de haber ganado las elecciones que lo llevaron a la Presidencia de la República.

El presidente López Obrador de que logrará la transformación de la vida pública del país y con ella, autosuficiencia energética sin romper relaciones con otros países.

Estamos en la cresta de una ola de transformación, vamos a ir a la transformación en este terreno porque no queremos depender del extranjero cuando se trata de algo tan estratégico y fundamental para la seguridad nacional. Tenemos que ser autosuficientes en gasolinas, en diésel, en alimentos. Esto no significa romper relaciones con ningún país. De manera particular, vamos a mantener siempre una relación de respeto y cooperación con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos, pero como lo hacen todos los países democráticos y soberanos, tenemos que procurar fortalecer nuestra independencia económica”, insistió.