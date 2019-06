Rechaza AMLO recomendación de CNDH sobre estancias infantiles

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó por qué no aceptó la recomendación en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) considera que la cancelación del programa de estancias infantiles viola los derechos humanos de los menores, de los padres de familia y de los trabajadores de las mismas, y cuestiona el nuevo esquema de entrega de recursos de apoyo a padres madres trabajadoras, de forma directa.

Era inaceptable, es hasta una vergüenza, que la Comisión de Derechos Humanos haya emitido esa recomendación. Me gustaría que primero conocieran la recomendación y la respuesta, y hablamos después, si les parece, para que se tengan los elementos. Pero, no podíamos nosotros, precisamente por el respeto a los derechos humanos aceptar esa recomendación, es como el mundo al revés, la Comisión de Derechos Humanos pidiendo que violemos derechos humanos, eso no, eso no lo vamos a hacer”, advirtió el presidente López Obrador.

En materia aeroportuaria, reveló que la autoridad ambiental les pide realizar 150 cambios en el proyecto de construcción del aeropuerto internacional de Santa Lucía.

Con paciencia, apuntó, realizarán los cambios para obtener la manifestación de impacto ambiental y para esperar a que se resuelvan los amparos interpuestos.

Se avanza, apuntó, en el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y del de Toluca, el cual aseguró, se había abandonado para privilegiar el proyecto de un nuevo aeropuerto en Texcoco.

¿Por qué se debe de detener la obra en Santa Lucía?, si ya es un aeropuerto, si tiene 50 años operando, si ya es una zona desde el punto de vista ecológico impactada. ¿Por qué son tan estrictos?, si es tierra firme, no es un lago. Los billuyos, ese es el problema, pero vamos a tener paciencia, paciencia, para seguir con este tema; se va a resolver el problema, pero se va a resolver en definitiva porque se va a rehabilitar el Aeropuerto de Toluca, que lo dejaron caer de manera deliberada. Ese aeropuerto tenía mucha actividad y lo cerraron prácticamente para saturar el actual aeropuerto y justificar el que se construyera el Aeropuerto de Texcoco. Fue una maniobra perversa”, insistió.

Respaldó el desempeño del Fiscal General de la Nación, Alejandro Gertz Manero, y no es su papel, dijo, pedir alguna renuncia al cargo.

Él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido; sí le tengo confianza al Fiscal General. Creo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados. Ese es mi punto de vista; desde luego quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no puede haber juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes”, apuntó el mandatario federal.

Reveló que la próxima semana firmará un convenio con empresas manufactureras que han abierto la puerta al empleo de hasta 40 mil migrantes que se ubican ya en la frontera norte del país, con facilidades en el trámite de registro laboral. También se prevé que se amplíe el número de albergues en la zona.

Justificó la ausencia del titular de Migración en la comparecencia programada en la Cámara de Diputados.

Es que anda ocupadísimo, no quiere decir que los diputados no trabajen, pero Garduño sí está trabajando; entonces, a veces tiene uno que optar, porque hay quienes están en la politiquería y se tienen responsabilidades”, subrayó.

Respecto a la posibilidad de que México ocupe un sitio en la Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente apuntó que la política exterior no debe ser protagónica, que no se va a aislar del mundo, pero si buscará respetar los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

