AMLO: Estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que su gobierno está abierto a que vengan observadores a las elecciones 2021, que se celebrarán el próximo 6 de junio del 2021 donde se elegirán más de 21,000 cargos públicos en el país.

“Nosotros estamos abiertos para que vengan observadores a las elecciones, desde luego no vamos a permitir ninguna intromisión que afecte nuestra soberanía y eso ya lo saben en la OEA, y lo saben en la ONU, y lo saben en todos lados. Que no vamos a permitir ninguna actitud injerencista, México no es colonia, no es un protectorado, México es un país libre, independiente y soberano”, comentó el mandatario mexicano en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que la misma ciudadanía ayuda mucho para que las elecciones sean limpias, libres, y sin compra de votos.

“Para que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros”, dijo.

El presidente de México también habló de la nota diplomática a Estados Unidos por el presunto financiamiento a la organización civil ‘Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad’ (MCCI).

“No hay nada que temer; vamos a estar pendientes y la misma ciudadanía ayuda mucho, las redes sociales, para que las elecciones sean limpias, libres, que no haya compra de votos. Que no haya fraude electoral y que no haya injerencias de países extranjeros. Esto que estamos denunciando y que vamos a seguir denunciando hasta que el gobierno de Estados Unidos nos dé una respuesta clara del por qué están entregando dinero a este grupo político opositor. Eso es violatorio de nuestra Constitución; no puede estar entregando dinero ningún gobierno extranjero a grupos opositores o grupos políticos en nuestro país”.

López Obrador comentó que está esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos y, dijo, que no está de acuerdo que este grupo siga recibiendo dinero.

“Yo estoy a la espera de la respuesta del gobierno de Estados Unidos y no estoy de acuerdo en que lo estén pensando y estemos en elecciones y sigan recibiendo dinero quienes están llevando a cabo labores de tipo electoral porque es evidente no hay nadie de este grupo que no esté en contra de nosotros”, puntualizó AMLO.

