Estados gobernados por el PAN recibirán recursos que por ley corresponde al sector Salud: AMLO

En Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, aunque esa entidad y otras gobernadas por el Partido Acción Nacional (PAN) decidieron no adherirse al Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), recibirán del Gobierno federal todos los recursos que por ley les corresponden para su sector salud.

Y no hay ningún problema si no hubo una adhesión del gobierno de Guanajuato para integrar el servicio de salud. Y es hasta mejor así, que algunos Estados no hayan aceptado, que voluntariamente hayan dicho: Nuestro sistema de salud es eficiente y nosotros vamos a seguir manejando nuestro sector salud, y ¿saben por qué es bueno? Porque es como la democracia, significa competencia y vamos a ver quién es quién”, refirió López Obrador.