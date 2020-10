AMLO: Estados deben alrededor de 70 mil mdp a la federación

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que los estados deben alrededor de 70 mil millones de pesos a la federación.

Te recomendamos: Alianza Federalista denuncia recortes al presupuesto de sus estados

“Hoy, la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer cuánto se le ha entregado a cada Estado… nosotros no debemos, también de impuesto, sobre todo de Impuestos Sobre la Renta (ISR). Me decía la directora del SAT que en conjunto son alrededor de 70 mil millones de pesos; no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información”, dijo durante su conferencia matutina.

López Obrador explicó cómo recauda la Secretaría de Hacienda los ingresos y puntualizó que desde los años 80 hay una ley de coordinación fiscal donde Hacienda recauda y luego entrega parte de esa recaudación general a los estados, mediante una fórmula que incluye población, pobreza y lo que aporta cada estado en materia de su producción.

“Así se distribuye, nosotros actuamos en función de esa ley de coordinación fiscal y se entrega de inmediato, no se demora la entrega”, dijo.

El presidente añadió que no han disminuido las participaciones a los estados en términos generales. Aclaró que ahora con la crisis se utilizó un fondo compensatorio que ya fue entregado. Insistió en que no hay ningún adeudo y añadió que algunos estados no han entregado lo que tiene que ver con la retención del Impuesto Sobre la Renta, entre otros adeudos.

“Hay quienes no le han entregado lo que corresponde al ISSSTE, al FOVISSSTE, pero no se trata de eso, se trata de aclarar que no digan ‘la federación no nos ha enviado los recursos’. Estamos cumpliendo. Todo esto para que la población de esos estados sepa que sí se les están entregando los recursos”.

Reiteró que los apoyos que maneja el gobierno federal se entregarán de manera directa a los beneficiarios.

Con información de Presidencia de México

AAE