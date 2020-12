Esta semana vamos a tener un acuerdo sobre outsourcing, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este lunes que esta misma semana su gobierno y el sector privado alcanzarán un acuerdo sobre la iniciativa presidencial para eliminar la práctica del outsourcing o subcontratación laboral.

“Hoy nos vamos a reunir de nuevo, y vamos a tener ya en esta semana un acuerdo en un sentido u otro, pero ya esta semana se resuelve este diferendo, esta situación que se está dando con la subcontratación”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

López Obrador agregó que su gobierno y representantes del sector privado están dialogando porque el propósito es convencer y no imponer. Añadió que se dialoga con los empresarios para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación.

Reiteró que se tiene que atender el problema porque se ha abusado de las normas actuales. Dijo que no es posible que se despida a tantos trabajadores en diciembre de cada año solo para no reconocerles sus derechos laborales, aguinaldos, reparto de utilidades y otras prestaciones, además para no pagar cuotas en el Infonavit o Seguro Social.

“Eso no se puede permitir porque es una simulación y significaría complicidad de parte de nosotros, el saber que se está cometiendo un ilícito, que se están violando derechos a los trabajadores y no hacer nada, no existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no deben de haber estas injusticias”.

Explicó que lo que los empresarios quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación por la especialidad de algunas empresas y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores.

Con información de Presidencia de la República

