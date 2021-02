AMLO esperará nueva valoración médica para vacunarse contra COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que esperará una nueva valoración médica para conocer la fecha en que deberá vacunarse contra la COVID-19, tras haber enfermado de SARS-CoV-2 en días pasados.

“Como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar”, explicó.

En su conferencia de prensa matutina, desde Oaxaca, el mandatario mexicano explicó que como adulto mayor, le tocaría vacunarse cuando sea el turno de los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

“En mi estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, por que ahí resido en Palacion Nacional, en la Pla za de la Constitución”, comentó.

López Obrador señaló que aunque todavía se le cuestiona por qué no se cuidó para no enfermar de COVID-19, él considera que vacunarse al inicio de la llegada de las dosis hubiera significado un acto de influyentismo.

“Desde luego yo respeto todos los puntos de vista, me cuida, guardé la sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos, y seguí trabajando, pero de todas maneras me contagié. Desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentsmo el que se vacunara primero el presidente, tienen que ser distintas las cosas, había que esperar nuestro turno”

Reiteró que se cuidaba manteniendo la sana distancia, pero tenía que trabajar como muchos mexicanos.

Con información del Gobierno de México.

RAMG