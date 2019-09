AMLO: Estoy esperando disculpa por reforma energética

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que sigue esperando que ofrezcan disculpas a México los autores de la llamada reforma energética, por engañar con que se incrementaría la producción de petróleo y finalmente ocurrió lo contrario.

Todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética, engañando con que iba a aumentar la producción de petróleo y fue al revés, lo contrario”, dijo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Se cayó la producción y no solo eso, aumentó para los consumidores el precio de los combustibles, nada más para recordar”, dijo el mandatario en un paréntesis de su explicación sobre el proyecto de presupuesto que el domingo fue entregado a la Cámara de Diputados.

Andrés Manuel López Obrador refirió que ahora ya se logró estabilizar la producción petrolera, pues había una disminución constante y ya se empezó a crecer. En nueve meses se logró lo que no se había logrado en 14 años, pues de manera permanente caía la producción, aseguró el mandatario.

El año pasado, expuso, se tuvo una caída de 200 mil barriles diarios en la producción petrolera, y afirmó que con trabajo eficiente y sin corrupción la situación se revertirá.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo este lunes que es muy importante dar a conocer cómo se presenta el Presupuesto y la Ley de Ingresos ante el Congreso. Afirmó que México va bien y su Gobierno quiere garantizar el bienestar del pueblo. Dijo que está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y hacer un gobierno austero porque el presupuesto rinde más así.

Vamos bien porque ya no se va el dinero del presupuesto, como era antes, por el caño de la corrupción. Y vamos bien porque ya no hay lujos en el Gobierno, no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales, ya no tiene el presidente una guardia de 8 mil elementos de la Estado Mayor Presidencial, imagínense cuánto significa esto de ahorros (…) Ya no hay avión presidencial”.

Afirmó que está garantizado que habrá medicinas para los enfermos, que dará inicio el programa para basificación de los trabajadores del sector salud, que no aumentará la deuda pública, que no aumentarán los impuestos ni los precios de los combustibles, este año y el próximo, en términos reales. También dijo que se garantiza una política económica, procurando no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda pública, no habrá faltantes, déficit.

AMLO afirmó que el peso mexicano es de las monedas que más se ha fortalecido a pesar de la “falta de entendimiento” entre Estados Unidos y China. También dijo que rescatarán a Pemex y ya se estabilizó la producción petrolera.

