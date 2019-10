AMLO no “olvida” Conquista, insiste en que España pida perdón

Aunque reconoció que no está ahora entre sus prioridades, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este viernes la necesidad de que España y la Iglesia católica se disculpen por los abusos cometidos en la Conquista.

Mandé unas cartas con este propósito y hubo mucha polémica. No estamos tocando ahora este tema, no quiere decir que lo olvidemos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que se debe de pedir perdón por los abusos cometidos durante la invasión, la Conquista”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional.

En conferencia matutina, AMLO revivió la polémica levantada meses atrás e instó de nuevo a “pedir perdón por todas las invasiones”. Recordó que México también se ha de disculpar por la represión a los pueblos originarios como los yaquis.

Además, abrió un nuevo episodio que investigar, relativo a la supuesta excomunión por parte de la Iglesia católica de los llamados Padres de la Patria -Miguel Hidalgo y José María Morelos- quienes lucharon por la independencia de México a inicios del siglo XIX.

Con todo respeto, planteo que se reconsidere lo de la excomunión de los Padres de nuestra Patria. Si se dio, si no se dio, tocar el tema. Son asuntos que pueden generar polémica, pero no deben ocultarse. ¿Por qué olvidar nuestra historia? ¿Por qué no hablar sobre estos asuntos?”, subrayó.