‘Es un asunto de forma, no de fondo’: AMLO sobre recorte a pregunta para Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la propuesta del ministro de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, de acortar la pregunta para la Consulta de Revocación de Mandato “es un asunto de forma, no de fondo”.

“Es un asunto yo diría de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo, que es lo que interesa? Es preguntarle a la gente ‘¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?’, eso es todo, dicen ‘que continúe’, sí o no, es como se dice allá por mi tierra, ‘¿vas a querer o no vas a querer?’”, señaló AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador dejó en claro que lo que más interesa en la consulta de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el 10 de abril de 2022, es preguntarle a la gente si quieren que continúe el Presidente o que renuncie.

“Eso es todo, si dicen ‘que continúe’, sí o no, es como se dice allá por mi tierra, ‘¿vas a querer o no vas a querer?’”, dijo.

El Presidente de México cuestionó “¿para qué enredan tanto, si es una consulta?”.

“Si no quieren que yo me vaya, van a decir que no; si quieren que yo me vaya van a poner sí, eso no está tan complicado, pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo”.