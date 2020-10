AMLO enviará una iniciativa de ley para que desaparezcan los outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que enviará una iniciativa de ley para que los outsourcing desaparezcan, pues consideró que son mecanismos de corrupción.

“Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. O sea, va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción, encubridores”, dijo López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, agregó.