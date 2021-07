AMLO enviará reforma para que CFE obtenga el 54% del mercado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que enviará una reforma constitucional para que el Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtenga el 54 por ciento del mercado nacional de la energía eléctrica y la iniciativa privada el 46 por ciento.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad. La CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, es para impulsar el desarrollo de México”, informó el Jefe del Ejecutivo Federa en su conferencia de prensa matutina.