AMLO confirma que enviará presupuesto a Diputados este sábado

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, anunció que esta mañana se reunirá con los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda para dar una última revisada al presupuesto del 2019 y dijo que la propuesta será enviada el sábado a la Cámara de Diputados. Dijo que están cumpliendo con los compromisos de que sea “un presupuesto equilibrado, realista, que no se solicite crédito, endeudamiento, que no se gaste más de todo lo que se está calculando obtener de ingresos, que haya equilibrios macroeconómicos, que no se aumenten impuestos ni haya impuestos nuevos, que no haya aumentos en combustibles, que solo se indexen a la inflación”.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que, en materia de recaudación, el lema es: “a portarnos bien todos como ciudadanos”. Dijo que habrá garantías de que el dinero de los ciudadanos no se irá por “el caño de la corrupción” y que se usará para que haya bienestar, paz y tranquilidad.

Refrendó que quieren crear empleos, promover el crecimiento económico y dar atención especial a la gente humilde y la gente pobre.

Estoy satisfecho con el presupuesto que vamos a enviar”.

El presidente de México refirió que en la llamada telefónica con Donald Trump se abordó el tema migratorio y calificó el contacto como una buena conversación, amistosa y respetuosa. Reveló que el presidente estadounidense lo invitó a visitar su país, sin embargo, AMLO enfatizó que por el momento no tiene planeado viajar a Washington D.C.

Hablamos del tema migratorio y de la posibilidad de lograr un acuerdo de inversión para apoyar proyectos productivos, crear empleos en los países de Centroamérica y nuestro país, con la idea de que no tenga la gente la necesidad de migrar. Que la migración sea optativa, no obligatoria. (…) La gente no sale, no emigra, no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad, y si hay inversión en Centroamérica y en nuestro país va a haber crecimiento”.

El mandatario reveló que en la llamada telefónica le dijo a Trump que dispone de un plan migratorio que ya está contemplado en el presupuesto mexicano que será entregado el próximo sábado a la Cámara de Diputados.

Se dispone para este plan de 5 mil millones de dólares y se acordó mantener las pláticas. Hay un grupo del gobierno de Estados Unidos que tiene comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Esto lo está viendo Marcelo Ebrard y ellos van a revisar la propuesta, para ver si es posible que se pueda suscribir un acuerdo de inversión para actividades productivas y generación de empleos. Sobre eso hablamos en muy buenos términos con el presidente Trump”.

Sobre la invitación a visitar a Estados Unidos, explicó:

Él me invitó. Yo también estoy en posibilidades de ir a Washington, pero creo que tanto para él como para nosotros tiene que haber un motivo y yo creo que lo más importante sería el suscribir este acuerdo”, reiteró.

Durante su mensaje a medios, López Obrador confirmó que el sistema de salud va a tener más presupuesto de lo autorizado en 2018 y se va a federalizar en ocho estados de la República a partir de este viernes.

En ocho estados se va a federalizar el sistema de salud. Se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos y se va a suscribir un convenio con los Estados para que la Federación se haga cargo del sistema de salud. Esto va a significar utilizar un fondo especial para incrementar recursos en estos Estados por alrededor de 25 mil millones de pesos. Es un proceso que nos va a llevar dos años. Vamos a iniciar mañana con ocho Estados del sureste que es donde hay más necesidad y más pobreza, se incluye Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”.

Cuestionado sobre la polémica por los salarios de los funcionarios públicos, el presidente de México leyó un decreto de Benito Juárez de 1861, donde se reduce su sueldo para la austeridad en las finanzas públicas.

Artículo único: La asignación anual de 36 mil pesos que ha disfrutado el presidente de la República, se reduce a 30 mil, por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”.

Respecto a la oposición de algunos miembros del Poder Judicial a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, López Obrador dijo que los magistrados se están amparando porque no quieren que se les disminuya el salario.

Están ejerciendo su derecho, nosotros vamos a ser respetuosos de la ley. Nosotros queremos que exista un auténtico Estado de derecho. Ellos pueden utilizar cualquier medio, tienen derecho a hacerlo, somos respetuosos, nosotros estamos cumpliendo con un mandato que nos dieron los ciudadanos en la elección del 1 de julio”.

Respecto a la final del futbol mexicano entre Cruz Azul y el América, el presidente de México se limitó a desear que “gane el mejor”.

Que gane el mejor, son dos buenos equipos. Con todo respeto mi equipo es el Puma, no nos fue bien”.

López Obrador aprovechó para enfatizar que presentará un programa del deporte para todas las disciplinas.

“El deporte como medida preventiva, frente a las enfermedades, el deporte recreativo, el deporte profesional de alto rendimiento, el deporte para las competencias es importantísimo, pero en su momento vamos a presentar el plan”.

