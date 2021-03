AMLO enviará iniciativa para no guardar expedientes de funcionarios corruptos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que enviará una iniciativa para que no se guarden los expedientes de funcionarios públicos acusados de actos de corrupción en México.

“Voy a enviar pronto una iniciativa de reforma para que no haya secreto, para que no se guarden los expedientes cuando se trata de servidores públicos que cometen actos de corrupción, porque de acuerdo al llamado debido proceso se deben mantener estos expedientes en secreto”, informó el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que en el caso de particulares para no violar sus derechos humanos se podrían reservar los nombres en los juicios, pero si se trata de servidores públicos se debe transparentar.

El Jefe del Ejecutivo comentó que la transparencia es una regla de oro de la democracia y no debe haber intocables.

“El Presidente de México ahora no tiene fueros, puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro ciudadano, eso no sucedía, y si es así con el presidente ¿por qué no va a ser así con otros servidores públicos?”, cuestionó López Obrador.