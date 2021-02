AMLO enviará carta a gobernadores y alcaldes para que no intervengan en elecciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que enviará una carta a los gobernadores y alcaldes para que no intervengan en las elecciones de junio próximo.

“Voy a enviar una carta a gobernadores y presidentes municipales para que se garantice el voto libre y limpio, elecciones limpias y libres, que no haya injerencia del gobierno en las elecciones; que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún candidato, ningún partido, que no haya fraudes electorales”, informó el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.