AMLO envía pésame por muerte de ‘El Mijis’; se investigará a fondo, asegura

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió su pésame a familiares del exdiputado,Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”, por su muerte ocurrida en un accidente automovilístico y aseguró que se investigará a fondo.

“Solo enviar, que ya lo he hecho, mi pésame a los familiares, a sus amigos, compañeros”, expresó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que tiene toda la información del caso, pero por respeto a los familiares, quienes le solicitaron no revelar información por el momento, no lo ha dado a conocer.

“Tengo toda la información, pero nos pidieron sus familiares que esperáramos a que ellos nos dijeran cuando informar y, entonces, por respeto a sus familiares, no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso”, mencionó.

Dijo que se va a hacer una investigación a fondo.

Pedro Carrizales “El Mijis” desapareció el 31 de enero de 2022, tras salir en una camioneta roja del hotel Las Fuentes, ubicado en la ciudad de Saltillo, y se dirigía hacia Monterrey.

Dos días después su esposa recibió un audio del “El Mijis” por el sistema de mensajería de WhatsApp informando que lo había detenido un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila.

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gafes, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, escribió.